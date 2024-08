Victoria Beckham: Pri odprtju svojega podjetja sem bila zelo naivna

Victoria Beckham pravi, da je bila "naivna", ko je lansirala lastno blagovno znamko, in dvomi, da bi danes vstopila v modno industrijo, če bi vedela, v kaj se spušča. Njena linija sicer prvič po 17 letih ustvarja dobiček, leta 2022 ji je podjetje doprineslo več kot 200.000 evrov, pri čemer je velik del uspeha verjetno posledica razširjene ponudbe torbic in usnjenih izdelkov.

Dobičkonosnost naj bi bila mejnik, nad katerim je Victoria 'navdušena', saj je bilo podjetje pred tem v nevarnosti, da propade. To je prvič, da podjetje posluje z zelenimi številkami, leta 2021 so se celo soočili z več kot dvomilijonsko izgubo. Njena blagovna znamka, ki je bila prvotno predstavljena leta 2008, je pred tem nabrala izgube, ki presegajo 76 milijonov evrov. V pogovoru za Vogue je povedala: "Moda in lepota sta bili vedno moji strasti. Odločila sem se, da se tudi sama podam v to, vendar sem bila pri tem zelo nedolžna in naivna. Če bi vedela to, kar vem zdaj, verjetno ne bi imela poguma za to odločitev. Vendar o tej industriji nisem vedela ničesar, zaradi tega sem se v to podala skromno in zelo pošteno."

Modna gurujka Victoria pravi, da je vedno zaupala v to, kar je počela. Rekla je: "To zahteva čas, še posebej za neodvisno blagovno znamko. Moj parfum ni licenca ... jaz ju imam. Zdaj, ko sem postavila temelje za hišo, se lahko začne pravo delo." Po podatkih Celebrity Net Worth skupno bogastvo Davida in Victorie Beckham znaša približno 418 milijonov evrov. Velik del Victorijinega bogastva izvira iz časov njene pevske kariere s skupino Spice Girls, zaradi katere naj bi letno zaslužila skoraj 70 milijonov evrov.