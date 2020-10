Victoria Beckham priznala, da ji vzdevek 'Posh' ni bil všeč

Danes 46-letna Victoria Beckhamje zaslovela sredi 90. letih kot del ikonične dekliške skupine Spice Girls, s katero je dosegla svetovni uspeh. Tokrat je s svojimi sledilci na priljubljenem omrežju delila informacijo, da ji nikoli ni bil všeč vzdevek 'posh'. Medd rugim je razkrila, da se 20 let privaja na ta vzdevek, ki je bil hkrati inspiracija za njeno novo linijo izdelkov za ličenje.

"Ime Posh sem dobila leta 1996 med kosiloms Petrom Lorainom iz revije Top of The Pops in ostalimi dekleti iz zasedbe Spice Girls. Ne morem reči, da bi bil ta vzdevek moja prva izbira, vendar sem ga na koncu navadila pod mojimi pogoji. Bila sem mlada in sramežljiva, ko sem postala Posh, pa mi je ta vzdevek pomagal najti moj stil in samozavest ter moj glas," je zvezdnica zapisala v Instagramovi zgodbi.

V nadaljevanju je še dejala: "Zdaj, leta kasneje, se s hvaležnostjo oziram v tisti čas. Posh je za vedno spremenil tok mojega življenja in mi odprl vrata, da sem lahko sledila svojim sanjam. Ta teden proslavljam Posh z lansiranjem Posh šminke."

"Je zelo osebno - šminka mi je vedno dajala samozavest, ko sem jo potrebovala, in je dodala kanček več, ko sem že imela. Za vsakim odtenkom je drugačen navdih s posebnim spominom, in čeprav so bili trenutki samo moji, si energijo in čustva vsi delimo. To je oda ženskam na naših vseživljenjskih potovanjih in pri odkrivanju nas samih. Posh se je vrnila."