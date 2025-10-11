Svetli način
Tuja scena

Victoria Beckham razkrila, da se je desetletja borila z motnjami hranjenja

London, 11. 10. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Po tem, ko je pred letom dni izšla dokumentarna serija o življenju Davida Beckhama, je svoj dokumentarec dočakala še njegova žena Victoria. Modna oblikovalka, ki jo je svet spoznal kot članico dekliške skupine Spice Girls, je tako prvič javno spregovorila o nekaterih izzivih, s katerimi se je spopadala, in priznala, da se je desetletja borila z motnjami hranjenja.

Victoria Beckham je delila podrobnosti izjemno nezdravih prehranjevalnih navad, zaradi katerih je izgubila občutek za realnost, potem ko je skupina Spice Girls leta 2000 razpadla. 51-letna Posh Spice, kot je njen vzdevek, se sicer že leta spopada s kritkami na račun svoje vitke postave, a o težavah z motnjami hranjenja doslej javno še ni govorila.

Victoria Beckham je v dokumentarni seriji o svojem življenju spregovorila tudi o težavah z motnjami hranjenja.
Victoria Beckham je v dokumentarni seriji o svojem življenju spregovorila tudi o težavah z motnjami hranjenja. FOTO: Profimedia

"Ko se spopadaš z motnjami prehranjevanja, postaneš zelo dober v laganju, jaz pa nisem bila o tem nikoli iskrena niti s svojimi starši. Javno te teme nisem nikoli naslovila. Ko ti neprestano govorijo, da nisi dovolj dobra, te zares prizadene, kar je name vplivalo celo življenje," v dokumentarcu, ki nosi preprost naslov Victoria Beckham, je povedala modna oblikovalka.

Preberi še Victoria Beckham po zloglasnem družinskem sporu: Vsi se podpiramo

"Dali so mi številne vzdevke, kar je bilo zame zelo težko. Nisem imela nadzora nad tem, kar so mediji pisali o meni in kakšne fotografije so krožile, a ker sem si želela, da bi imela nekaj nadzora, sem to skušala narediti z izbiro oblačil. Lahko sem imela nadzor nad svojo težo in to sem počela na zelo nezdrav način," je odkrito priznala.

Victoria Beckham se že vse od 90. let prejšnjega stoletja ni dotaknila čokolade.
Victoria Beckham se že vse od 90. let prejšnjega stoletja ni dotaknila čokolade. FOTO: Profimedia

Ob tem se je spominjala, kako so jo med nastopom na nacionalni televiziji leta 1999, šest mesecev po rojstvu prvega otroka, tehtali. "Smejali smo se in se šalili, ko sem bila na televiziji, a bila sem zelo mlada in bolelo je," je pristavila, o tem dogodku pa je spregovoril tudi njen mož David, ki je dejal: "Ljudje so menili, da ni nič narobe, če kritizirajo žensko in njeno težo. Takrat je bilo na televiziji sprejemljivih veliko stvari, ki danes niso in se ne morejo zgoditi."

Victoria je razkrila, da je počasi začela dvomiti vase in si ni bila več všeč, izgubila pa je tudi občutek za realnost. Počasi je razvila telesno dismorfijo, ker je postala zelo samokritična in ji ni bilo všeč, kar je videla v ogledalu.

Preberi še Victoria Beckham po dopolnjenem 50. letu brezskrbna glede mnenja javnosti

Zvezdnica je o težavah z motnjami hranjenja prvič odkrito spregovorila v biografiji, kjer je zapisala, da ima zdaj zdrav odnos do hrane, a priznala, da se vse od 90. let prejšnjega stoletja ni dotaknila čokolade.

