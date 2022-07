Victoria Beckham s karaokami navdušila, oboževalci si želijo turneje

Britanska zvezdnica je svojo sproščeno plat pokazala na eni od zabav med nedavnih oddihom ob obali Francije. Na karaokah se je odločila izvesti hit dekliške zasedbe, s katero je navduševala pred več kot dvema desetjema in oboževalcem ponudila nekaj upanja na ponovno združitev v sklopu turneje priljubjenih Spice Girls.

Victoria Beckham je med nedavnim oddihom stopila na oder in prijela za mikrofon. Večer, ki je minil v duhu karaok, je zaznamoval njen simpatičen nastop, s katerim je dokazala, da besedila in koreografije iz časov zasedbe Spice Girls še ni pozabila. Skladbo Stop so začimbice izdale leta 1997, Beckhamova pa je s svojimi elegantnimi gibi takoj spomnila na svojo vlogo v skupini, kjer je nastopala kot Posh Spice.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Trenutek Victorijine sproščenosti je ujel tudi njen soprog David Beckham, ki je posnetek tudi objavil. ''Karaoke večer z eno in edino Posh Spice,'' je zapisal na Instagramu in označil ženo. Ta je bila na odru odeta v črna oblačila in zato še bolj spominjala na čase, ko je s Spice Girls navduševala na koncertih po Evropi. 48-letnica je ob petju pokazala, da obvlada tudi vse plesne gibe, ki so bili pred četrt stoletja vključeni v videospot.

Pod posnetkom so se zvrstili komentarji navdušenih oboževalcev, oglasila pa se je tudi Victorijina pevska kolegica Melanie C. ''Lepo je videti, da si se priprav lotila tako zgodaj,'' je zapisala in s tem namignila, da se obeta nova turneja nekoč izjemno priljubljene skupine ter da dekleta načrtujejo vaje, ki so bile do danes še skrivnost.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke