Victoria Beckham s spominom iz 90. let: Tu sem imela peklenskega mačka

Na svojem Instagramu je nekdanja članica izjemno priljubljene dekliške skupine Spice Girls obujala spomine z videom, na katerem so dekleta na novinarski konferenci. In če so štiri članice od petih zelo zgovorne in odgovarjajo na različna vprašanja, se zdi, da je Victoria Beckham bila v svojem svetu. Zdaj, več kot 20 let kasneje, je povedala, da je imela mačka po nori noči.

Na svoji Instagram zgodbi je Victoria Beckham delila posnetek iz 90. let, ko je bila še članica priljubljene skupine Spice Girls. Na posnetku je razvidno, da so dekleta na novinarski konferenci in da Victoria ni najbolj razpoložena za kamere, fotografe in za vprašanja novinarjev. Ob posnetku, ki ga je delila, je dopisala: "Sebi v bran, tu sem imela peklenskega mačka!"

icon-expand Victoria Beckham leta 1997. FOTO: You Tube

Sicer zelo uglajena in zadržana glasbenica, ki je danes uspešna modna oblikovalka, je priznala, da so bila mlada leta le bolj divja kot so si njeni oboževalci morda zamišljali. Njen posnetek je postal viralen in je dobil kar nekaj meme različic. Najbolj priljubljena pa je posnetek Victorie, ki deluje nezainteresirana in ob njem pripis 'Jaz, na vsakem zoom sestanku.' Očitno se ljudje z memom poistovetijo, saj ga je delilo kar nekaj ljudi.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Novinarska konferenca je bila leta 1997, ko so dekleta obiskala Brazilijo med svetovno turnejo. Med tem, ko so druga dekleta z navdušenjem pripovedovale, kako zelo jih je očarala eksotična država, je Victoria delovala precej nezainteresirano, pila je vodo in obraz večkrat skrila v roke. Na neki točki pa je vstala od mize in odšla z novinarske konference. Kam? Morda celo na toaleto, Victoria ni razkrila, kam je takrat pobegnila. Njene sočlanice so pogovor z novinarji veselo nadaljevale in se delale, kot da se ni pripetilo nič čudnega.

icon-expand Victoria Beckham FOTO: AP