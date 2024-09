Victoria Beckham se je v 90. letih zgledovala po Lindi Evangelista

V novem dokumentarcu o Voguu, kot poroča Bang Showbiz, je Victoria pojasnila:"Linda je bila razlog, da sem si ostrigla lase, in razlog, da sem si lase pobarvala v veliko različnih barv. Bila sem v New Yorku in šla sem k frizerju Garrenu, ki je bil Lindin frizer. Ko mi je ostrigel skoraj vse lase, sem prebudila svojo notranjo Lindo."

50-letnica je spregovorila tudi o svojem odnosu z modo, razkrila je, da je njen mož David na njunem prvem zmenku nosil drago moško obleko, da bi naredil vtis nanjo. Dejala je:"Potem ko sem šla na nekaj njegovih nogometnih tekem, ko sem si ga želela osvojiti, on bi verjetno rekel, da sem ga zasledovala, sva se dogovorila, da greva skupaj na zmenek. Pomislil je, ona je tista, ki ima rada dizajnerska oblačila, in tako je dejansko šel ven in si za najin prvi zmenek kupil popoln videz znamke Prada, da bi name naredil vtis."