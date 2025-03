Victoria Beckham se je v Buckinghamski palači družila s kraljico Camillo

Victoria Beckham se je na dogodku v Buckinghamski palači družila s kraljico Camillo . Soproga kralja Karla III. je gostila dogodek ob 15. obletnici organizacije Women of the World (WOW). Zvezdnica, ki je nosila satenasto modrozeleno obleko, se je z elegantnim kraljevim priklonom poklonila kraljici. Med povabljenimi gostjami sta bili tudi igralki Sarah Lancashire in Ruth Jones .

Gostje so bili skrbno izbrani v čast ženskam, ki so vodilne na svojih področjih – od umetnosti do izobraževanja in poslovnega sveta – skupaj s članicami osebja WOW. Med sprejemom se je kraljica Camilla pogovarjala s prisotnimi, nato pa je imela govor v počastitev dogodka.

Srečanje 50-letnice s Camillo se je zgodilo le nekaj mesecev po tem, ko je bil Victorijin mož David Beckham znova zavrnjen za viteški naslov. Decembra je bilo razkrito, da je bila legenda Manchester Uniteda in angleške reprezentance spregledana na seznamu odlikovanj za leto 2025. To bi lahko bila posledica spora izpred več kot sedmih let, ko je v razkritem elektronskem sporočilu ostro kritiziral odbor za podelitev časti, ker ga je izpustil. Uspešen športnik naj bi odbor označil za nehvaležne p***e in izrazil brezbrižnost do podelitve viteškega naziva, pozneje pa je namignil, da je bila vsebina deloma prirejena.