Victoria Beckham se verjetno nikoli več ne bo vrnila v skupino Spice Girls

Žalostne novice za vse oboževalce skupine Spice Girls . Posh Spice oziroma Victoria Beckham se verjetno ne bo več vrnila na oder in ne bo pela s svojimi prijateljicami. V najnovejšem Voguu je sama sebi napisala pismo. Sebi, ko je bila stara 18 let. Dala si je nekaj nasvetov, med drugim tudi, kaj naj naredi glede glasbe, da naj bo pozorna na svoje občutke na odru.

"Nastopil je čas, da se ločiš od Spice Girls. Zelo grozno je končati poglavje, ki te sicer definira. Čeprav sta ples in petje zelo zabavna, to ni tvoja strast."

Veliko spremembo v dojemanju sebe kot pevke je doživela, ko si je v Las Vegasu ogledala nastop Eltona Johna , na katerem ga je videla peti eno svojih starejših pesmi, in sicer pesem Tiny Dancer . "Zdelo se je, kot da je nastopanje zanj kot kisik za ljudi." To spoznanje jo je povedlo na drugačno karierno pot.

In tako se je tudi zgodilo in ostalo. Victoria je našla pravo strast, in sicer modo ter oblikovanje oblačil, v čemer več kot blesti. So pa dekleta iz skupine Spice Girls težko sprejele, da jih je zapustila, zato se je velikokrat šušljalo tudi, da so se z njo sprla ter da se ne pogovarjajo več. A dekleta spore zanikajo.

Mel C je še pred slabim tednom izjavila, da se ji zdi, da se jim zna Victoria ponovno pridružiti na odru. Dekleta so prepričana, da Victorii ni vseeno, da se je skupina na svetovno turnejo odpravila brez nje.