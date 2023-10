Victoria Beckham trdila, da je iz delavskega razreda, David se ni strinjal

Izjava Victorie Beckham v dokumentarcu o življenju slavnega nogometaša je šokirala tudi samega Davida Beckhama. Ko je modna oblikovalka zatrdila, da izhaja iz delavskega razreda, jo je mož prekinil in jo pozval, naj raje pove resnico, da temu ni tako, saj so jo v šolo vozili v avtomobilu prestižne znamke. Posnetek pogovora je zaokrožil tudi na TikToku in ima že več milijonov ogledov.

Da imata David in Victoria Beckhma različna pogleda na stvari in se ne strinjata vedno, je razvidno tudi s posnetka, ki je nedavno zaokrožil po družbenih omrežjih, na njem pa modna oblikovalka govori o tem, da oba z možem izhajata iz delavskih družin. Na to izjavo jo je izzval kar David, ki je dejal, naj bo iskrena in po resnici pove, s kakšnim avtomobilom jo je oče vozil v šolo.

icon-expand David in Victoria Beckham sta poročena že 24 let. FOTO: Profimedia

"Oba prihajava iz družin, ki trdo delajo," je povedala 49-letnica in dodala: "Smo iz delavskega razreda." Ko je slišal komentar, je njen 48-letni mož pomolil glavo skozi vrata in ji rekel, naj bo odkrita. Ko je Victoria odgovorila: "Sem iskrena" jo je David prosil, naj razkrije, s kakšnim avtomobilom jo je njen oče vozil v šolo, ko je bila otrok. Ko se je poskušala izviti odgovoru, jo je David znova prekinil in njuno norčevanje se je nadaljevalo.

"Odvisno," je v obrambi rekla Victoria, David pa je nadaljeval: "Ne, ne, ne," dokler nekdanja članica skupine Spice Girls ni končno popustila. "V redu, v 80. je imel moj oče Rolls-Royca," je priznala Victoria, David pa ji je nato rekel: "Hvala." Posnetek njunega smešnega pogovora, ki je objavljen na TikToku, je zbral že več kot štiri milijone ogledov. "Všeč mi je dejstvo, da jo je izzval," je med komentarji zapisal nekdo, spet drugi pa dodal: "Z razlogom si dobila vzdevek Posh Spice," s tem pa omenil vzdevek, ki ga je dobila v času, ko je bila del skupine Spice Girls, saj naj bi bila najbolj 'fina in vzvišena' od vseh članic. "Najbolj smešno mi je dejstvo, da je poslušal za vrati," pa je razlog za smeh navedel tretji komentator. Victoria je odraščala v Essexu v Angliji, kjer je njen oče ustanovil podjetje za veleprodajo elektronike. Njegova služba je družini zagotavljala udoben življenjski slog, vključno s tistim luksuznim avtomobilom Rolls-Royce.