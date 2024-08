Victoria Beckham: V svojega moža sem še vedno zelo zaljubljena

Victoria Beckham se po 25 letih zakona še vedno ne more naveličati svojega moža Davida Beckhama . V intervjuju za Vogue Australia , objavljenem v ponedeljek, je razkrila, da še nikoli ni bila bolj zaljubljena vanj. "Rada preživljam čas s svojim možem," je dejala. "Naj vam povem, David Beckham je zelo zabaven. Imam moža, v katerega sem še vedno zelo zaljubljena, morda celo bolj kot takrat, ko sva se prvič srečala." 50-letna Victoria je navdušena nad uspehom svoje desetletja trajajoče zveze z 49-letnim Davidom, zatrdila je, da skupaj resnično uživata in se nenehno podpirata glede njunih karier in strasti. Poudarila je tudi, da ji nikoli ni bilo treba ogroziti svojega dela in da še naprej dela tisto, kar rada počne.

"Včeraj zvečer sem Davidu in otrokom povedala, kako ga imam po 25 letih še vedno zelo rada in ga podpiram," je dejala in dodala: "Zelo pomembno je, da otroci to vidijo." Zvezdnika imata skupaj 25-letnega Brooklyna, 21-letnega Romea, 19-letnega Cruza in 13-letno Harper.

Victoria in David sta se v svojem zakonu soočila s številnimi vzponi in padci. Lansko leto sta razkrila, da sta po Davidovih obtožbah afere s svojo pomočnico Rebecco Loos, leta 2003 obnovila svoje poročne zaobljube. Veliko govora o njegovi domnevni nezvestobi je bilo tudi v njunem dokumentarcu iz leta 2023, kjer je Victoria dejala, da je bil tisti čas, najtežje obdobje v njenem življenju. David se je takrat prav tako spomnil napornega obdobja in omenil, da je bilo "neverjetno težko" videti, kako je njegova žena trpela, vendar sta se borila in skozi čas prebrodila svoje težave.