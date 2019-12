Victoria Beckham zaradi denarnih težav odpušča sodelavce

Modni imperij nekdanje članice Spice Girls, Victorie Beckham, se še vedno sooča s finančnimi težavami. V letošnjem letu naj bi izguba njenega podjetja znašala nekaj manj kot 15 milijonov evrov, vse skupaj naj bi tako zvezdnica imela na računu podjetja minusa za več kot 42 milijonov evrov.

Nekdanja pevka naj bi tako že odpustila osebnega šoferja, poleg tega je podjetje zapustilo nekaj ključnih sodelavcev. Svetovali so ji tudi, da naj oklesti nepotrebne stroške, kot so prestižne rože v pisarni. Viktorijina oblačila višjega cenovnega razreda se prodajajo v trgovinah po vsem svetu, vendar se zaradi slabe prodaje in visokih stroškov v zadnjih štirih letih izguba vztrajno povečuje. "Bori se za svoje podjetje, nikakor ne želi, da vse skupaj propade," je vir blizu zvezdnice zaupal britanskim medijem.

Nekateri pa zastavljajo tudi vprašanje, ali je javna moč dveh najbolj znanih obrazov na svetu – Victorie inDavida Beckhama, začela upadati. Eden od poznavalcev je za Daily Mail dejal, da upada tudi Davidovo ime: "Pravice za objavo njegovih fotografij se bodo počasi iztekle, ima 44 let in molzna krava se bo počasi izsušila. Presenečen bi bil, če Viktorijin modni posel še kdaj prinese dobiček. Za Beckhamove bi to lahko bil življenjski slog, toda njeni vlagatelji so zelo strogi. Seveda si želijo povrniti vloženi denar."