Victoria Beckham zaradi popravkov na udaru: 'Tožiti mora plastičnega kirurga'

Drugi je zapisal: "Oh, tožiti mora plastičnega kirurga, ki ji je to storil!"

Eden od mnogih tvitov se je glasil: "Rada imam Victorio Beckham, a to, kar so naredili z njenimi ustnicami, je sramota."

Beckhamova je sicer več let zanikala, da bi kadar koli imela plastično operacijo. Toda leta 2016 je naposled priznala, da si je pred leti dala povečati prsi. Leta 2019 je izjavila, da se še ni odločila za lepotne popravke na obrazu, ki vključujejo injekcije proti gubam in polnila. "Estetska kirurgija me ni zamikala, a nikoli ne reci nikoli," je takrat povedala za The Morning.