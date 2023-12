Victoria Beckham: Želim si, da nikoli ne bi imela prsnih vsadkov

Victoria Beckham je pred skoraj desetletjem priznala, da si je odstranila prsne vsadke, ki si jih je omislila v času kariere s Spice Girls. Takrat je bila okoli svoje odločitve precej redkobesedna in ni razkrila, kdaj točno jih je odstranila, sedaj pa je priznala, da ji je žal, da jih je sploh imela. Kot je še povedala za tuje medije, svoji 12-letni hčerki Harper Seven sploh ni povedala, da jih je imela, saj jo želi naučiti, da se mora imeti rada točno takšna, kot je.

Victorii Beckham je žal za nekatere stvari, ki jih je naredila v preteklosti. Med njimi je tudi odločitev za povečanje prsi, ki si jih je privoščila na vrhuncu kariere s skupino Spice Girls. Že leta 2014 je javno priznala, da si je prsne vsadke odstranila, a nikoli ni razkrila, kdaj.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Če je bila pred slabim desetletjem nekoliko bolj skrivnostna o svoji lepotni operaciji, pa je v zadnjem intervjuju za revijo Allure končno povedala nekaj več. "Če sem iskrena, si želim, da jih nikoli ne bi imela," je priznala zvezdnica, ki svoji hčerki Harper Seven ni nikoli povedala za povečanje prsi. "Nekoč ji bom povedala in mislim, da je prav, da to delim z njo, ampak nismo še tam," je dodala pevka, ki je že leta 2017 v enem od intervjujev priznala, da je bila njena odločitev za povečanje zgolj znak negotovosti.

49-letna podjetnica si namreč želi, da bi svojo edino hčerko naučila, da se mora imeti rada točno takšna, kot je. "Poskušam jo naučiti, da sprejme svojo naravno lepoto," je povedala o tem, kako vzgaja svojo 12-letnico, in nadaljevala: "Pred dnevi mi je rekla, da ima razmak med zobmi in neko znamenje. Rekla sem ji, da mi je to na njej všeč, ker je zato posebna." Svoji najstnici je nato podala še primer iz prakse. "Cindy Crawford je naša družinska prijateljica in povedala sem ji, da ima tudi ona znamenje. Nekateri so ji rekli, da naj ga odstrani, a prav zaradi tega znamenja je Cindy prava Cindy," je razkrila.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Nekdanja pevka je v intervjuju povedala tudi, da je njena hčerka trenutno v obdobju, ko veliko časa nameni svojemu videzu, lepoti in modi. "Obsedena je z ličili. Ima svojo najljubšo znamko in ko ji je zadnjič David rekel, da so njeno najljubšo trgovino zaprli, ga je pomirila z besedami, da jo samo širijo in naj ga ne skrbi," je dejala v smehu.