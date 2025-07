Victoria in David Beckham praznujeta 26. obletnico poroke. Modna oblikovalka se je svojemu možu poklonila s čustveno objavo na družbenem omrežju, kamor je delila fotografijo iz preteklosti, ki je nastala v času njune poroke. "Še eno leto, še eno poglavje v najini ljubezenski zgodbi. Tako sem ponosna na čudovito družino in življenje, ki sva ga skupaj zgradila," je zapisala in dodala: "Ti in najini štirje neverjetni otroci me dopolnjujete. Zelo te imam rada. Nazdraviva 26 letom," je zaključila.