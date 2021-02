Victoria in David Beckham v Miamiju proslavila sinov 16. rojstni dan

Davidin Victoria Beckhamimata štiri otroke, njun najmlajši sin Cruzpa je dodobra zakorakal v najstniška leta in proslavil 16. rojstni dan. Družina se je ob tej priložnosti zbrala v miamijskem Komodu, ki je znan po tem, da pogosto gosti imena iz sveta zabave."Povabljeni so bili samo družina in najbližji prijatelji, Cruz pa je bil videti srečen, ker je lahko rojstni dan proslavil v družbi staršev," je povedal eden od povabljencev.