Victoria Beckham je pred 20. obletnico poroke imela pomisleke

Modna oblikovalka Victoria Beckham je spregovorila o zakonu z nekdanjim nogometašem Davidom Beckhamom in dejala, da je pred obletnico poroke v sebi zadrževala vprašanje, ki ji ni dalo miru. Slavna zakonca sta julija letos praznovala 20. obletnico poroke , ki sta jo proslavila z romantičnim potovanjem v Pariz, 45-letnica pa se je bala, da se ne bosta imela o čem pogovarjati, ko bosta odmaknjena od razgibanega družinskega življenja in službe.

Za The Telegraph Magazine je razkrila: "Davida sem vprašala, kaj se bova pogovarjala, ko bova sama. Vendar sva si imela veliko za povedati in ves čas sva se smejala. Otrok in službe pa sploh omenjala nisva." V olajšanju je še dejala, da zdaj vsaj vesta, da bo z njima vse v redu, ko bodo vsi otroci zapustili gnezdo.

Pred dvema letoma pa je Victoria delila skrivnost za uspešno zvezo: "Ključ je v tem, da se z Davidom skupaj zelo zabavava. Če bi bila res tako nesrečna, kot sem videti na nekaterih fotografijah, moji otroci ne bi bili tako srečni, kot so. In zagotovo ne bi bila več poročena." O svojem možu pa je še povedala: "Je najbolj izjemen mož. Drug drugega dopolnjujeva. Vsak dan me navdihuje z otroki in s tem, kako se obnaša do mene – preprosto deluje. Srečna sva, da se imava."