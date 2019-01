Victoria: Ni mi bilo težko zavrniti 'spajsic'

Mel B, Geri, Mel C in Emma se bodo vrnile maja letos a brez Victorie.

Že kar nekaj let je Victoria Beckham zelo jasna glede odločitve, da so časi, ko je bila pop zvezdnica, brez sence dvoma in zagotovo zanjo preteklost. Zato je zavrnila idejo, da bi se pridružila kolegicam, oboževalcev pa njena odločitev niti ni prehudo presenetila.Geri, Emma, Mel Bin Mel C so namreč najavile povratniške koncerte, a brez Victorie, ki so jo včasih imenovali Posh Spice.

Mati štirih otrok ima namreč veliko dela s svojo modno znamko in trgovinami, bo pa svoje kolegice spremljala iz občinstva, ko bo obiskala katerega od njihovih koncertov s svojimi otroki.

"Ni bilo težko reči ne. Vedno bom 'spajsica' in ponosna sem na to, kar smo dosegle, ponosna sem nanje. To bo super šov, komaj čakam, da bom svoje otroke peljala, da jih vidijo. Želim jim vso srečo, a z mojim zdajšnjim poslom, mi enostavno ne bi zneslo. V duhu pa bom absolutno z njimi," je povedala v jutranjem šovu Good Morning America.

Mel B, Mel C, Emma Bunton in Geri Horner bodo maja letos imele vrsto nastopov po Veliki Britaniji, šušlja pa se tudi, da naj bi Victorio na odru zamenjala Saara Aalto, lanskoletna finska predstavnica na Evroviziji. Nekateri pa se je spomnijo tudi, ko je leta 2016 na britanskem X Factorju zasedla drugo mesto.