Victoria raje na Ramosovo poroko, Ronaldo iz 'užaljenosti' na dopust?

Na luksuzni poroki v Sevilli sta se v tamkajšnji katedrali poročila nogometni zvezdnik Sergio Ramos in Pilar Rubio. Kapetan moštva Real Madrid je s temnolaso lepotico skupaj od leta 2012. Med okoli 500 gosti so bili tudi Luka Modrić, David z Victorio Beckham in drugi.

Sergio Ramos in Pilar Rubio sta se poročila v Sevilli. FOTO: Profimedia Sergio Ramossta Pilar Rubio se z velikim pompom poročila v sevillski katedrali. Na poroko sta sta povabila okoli 500 gostov, veseli dogodek pa je združil nogometaše s celega sveta. Na poročnem rajanju pa so mladoporočenca in njune svate zabavali tudi avstralski rockerji AC/DC, ki naj bi za zasebni nastop prejeli približno milijon evrov, so poročali španski mediji. Veliko je bilo tudi gostov iz političnih krogov, bikoborcev in zvezdnikov španske glasbene scene, medtem pa Ramos na "poroko leta" ni povabil portugalskega nogometnega zvezdnika Cristiana Ronalda, čeprav je skupaj z njim nosil beli dres kar devet sezon. Par je skupaj od leta 2012 in ima tri sinove. FOTO: Profimedia Par je skupaj od leta 2012 in ima tri otroke, Sergia, Marca in Alejandra, zdaj pa sta svojo zvezo končno tudi uradno potrdila. Med zvezdniškimi gosti so bili med drugim tudi DavidinVictoria Beckham, Luka Modrić, Nina Pastori, Pablo Motos, Sergio Busquets, Cristobal Soria, Jesus Navasin drugi. Luka Modrić z ženo. FOTO: Profimedia Vse oči so bile seveda uprte v nevestion obleko, ki je bila brez rokavov, s čudovito svetleče izvezenimi podrobnostmi, v rokah pa je imela, na presenečenje vseh, šopek črnega cvetja. Že v pripravah na poroko je namreč dejala, da "noče biti običajna nevesta." Victoria in David Beckham FOTO: Profimedia Par se je poroko zapečatil tudi s poljubom za fotografe pred katedralo, nato pa so se preselili na Ramosovo kmetijo, kjer se je zabava nadaljevala, gostje pa so morali oddati svoje mobilne telefone, ki so bili, skupaj s fotografiranjem, prepovedani. Ramos z mamo. FOTO: Profimedia V primeru Victorie Beckham je zanimivo, da so nekateri oboževalci upali, da se bo pridružila kolegicam na koncertu na londonskem Wembleyju, da bi končno bilo spet vse pet na odru, a je to priložnost očitno raje zamenjala za Ramosovo poroko. Nekdanji moštveni kolega Cristiano Ronaldopa si je s partnerico Georgino Rodríguez in s štirimi otroki raje privoščil morski oddih v Grčiji. Fotografijo družinske sreče pa je ona objavila na Instagramu, ko so se ovekovečili na njihovem zasebnem letalu, zraven pa je zapisala"dober dan z ljubeznijo".