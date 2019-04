'Vitkim angelčkom' se je pridružila manekenka močnejše postave

Modna hiša Victoria's Secret je zaradi padca priljubljenosti in posledično prodaje morala zapreti približno 80 trgovin. To je bila dovolj močna zaušnica, zaradi katere se je vodstvo odločilo prestrukturirati svoje poslanstvo iz preteklih let. V svoje vrste so tako k sodelovanju povabili manekenko močnejše postave, Loreno Duran.

Modne revijeVictoria's Secretnedvomno sodijo v sam vrh modnih spektaklov. Njihova posebnost so vitke manekenke v zapeljivem spodnjem perilu, okrašenim z dragocenim nakitom in z razkošnimi krili – odkoder tudi naziv 'angelčki'. Njihove obrazne poteze so v večini primerov mehkejše in bolj ženstvene, celo eksotične, kot sicer narekujejo smernice predvsem visoke model. Victorijini angelčki: med njimi tudi Afriana Lima, ki se je pred kratkim s solzami v očeh za vedno poslovila od angelskih kril FOTO: Profimedia V vrste Victorijinih angelčkov sodijo nekatere najbolje plačane manekenke na svetu, tudi Kendall Jenner, ki je že drugo leto zapored na seznamu največjih 'zaslužkaric' modnega sveta. Sicer pa je ena najbolj prepoznavnih manekenk omenjene modne hiše 37-letna Adriana Lima, ki se je pred kratkim še zadnjič po 19 letih manekenske kariere sprehodila po modni stezi revije Victoria's Secret. Adriana Lima je v svojih 19 letih manekenske kariere največkrat nosila kreacije modne hiše Victoria's Secret FOTO: Profimedia Victoria's Secret se sicer že od leta 2016 počasi, a vztrajno sooča s padcem prodaje, izgubili pa naj bi tudi tisti pravi, pristen stik s svojimi kupci. Tako je za revijoForbes dejal takratni direktor Leslie Wexner, ki je napovedal spremembe v načinu poslovanja. V zadnjih dveh letih je morala modna hiša zaradi padca zanimanja za njihove izdelke zapreti približno 80 trgovin, to pa jih je privedlo k drugačnemu načinu razmišljanja in iskanju rešitev z drugega zornega kota. Čeprav se je prva modna revija odvila pred več kot 20 leti, se je osnovna rdeča nit idejnega koncepta ohranila vse do nedavno, ko je vodstvo spoznalo, da predvsem v zadnjem času, bolj kot kdajkoli prej, prevladujejo opozarjanja na pomembnost dobrega počutja vsake posameznice in posameznika v svoji koži ter poudarjanja, kako hitro se lahko predvsem mlada dekleta znajdejo na vrtiljaku depresivnih občutkov, ker čutijo, da ne dosegajo lepotnih idealov, vsiljenih s strani tabloidov in medijev. Prav zaradi tega se je vodstvo Victoria's Secretodločilo spremeniti tisto, na podlagi česar so pravzaprav zgradili svojo prepoznavnost: svoje manekenke. V svoje vrste so tako prvič povabili manekenko, ki se ne ponaša s konfekcijsko številko small. 25-letna manekenka Lorena Duran je tako postala prva manekenka močnejše postave, ki bo hodila po modni stezi z ostalimi Victorijinimi angelčki. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Duranova je v modnih vodah že od svojega 17. leta, do sedaj pa je delala za številne blagovne znamke, kot so Asos, Zaland, El Corte Igles,Intimissimiin druge, nosila pa je tudi modno kolekcijo zvezdnice Sofie Vergare. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Na svojem Instagramu je ob začetku sodelovanja zVictoria's Secret objavila nekaj fotografij, kjer se je v opisu zahvalila za ponujeno priložnost in tudi sama napovedala, da je ''prišel čas za spremembe.'' Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Lorena pa ni prva manekenka, ki bo izstopala od dosedanjega modnega okvirja: modna hiša je namreč pred kratkim v svoje vrste sprejela tudi Winnie Harlow, manekenko s kožno boleznijo vitiligo ter Alexino Graham, manekenko z oranžno barvo las. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke