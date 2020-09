Victoria za Romeov 18. rojstni dan pokazala še nikoli objavljene fotografije

Romeo Beckham, sin Victorie in Davida Beckhama, je postal polnoleten. 18-letnik je dobil ogromno lepih želja, na Instagramu pa so mu čestitali tudi njegovi najdražji. Njegova mama je za to posebno priložnost objavila kolaž družinskih fotografij, med katere je vključila tudi tiste iz ranega otroštva, ko je bil Romeo še dojenček.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Modna oblikovalka Victoria Beckham je svojemu sinu Romeuza njegov 18. rojstni dan namenila prav posebno čestitko, in sicer je na Instagramu objavila kolaž njegovih fotografij iz otroštva pa vse do danes. "Vse najboljše za 18. rojstni dan, Romeo ... Ne bi mogli biti ponosnejši na tega mladeniča, kakršen si postal. Lep si od znotraj in zunaj ter zelo te imamo radi. Najlepša, najprijaznejša duša, naše vse. Veliko poljubčkov od vseh nas," je pod čestitko zapisala Victoria. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Tudi David je za svojega slavljenca izdelal posebno voščilnico, v katero je združil družinske fotografije. Med njimi je tudi tista, ko je Romea v naročju držal v porodnišnici, do njunega zadnjega skupnega trenutka, ko je moral končno priznati, da ga je sin prerasel. Kolaž družinskih fotografij, ki so pustile poseben pečat v njunih življenjih, je pospremil z besedami: "Vse najboljše za 18. rojstni dan, moj mali fant (v bistvu nič več tako majhen). Zrasel si v najlepšo osebo in tako, kot praviš zase (končno moški). Zelo te imamo radi, nikoli ne obupaj nad svojimi sanjami in cilji." icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke 45-letni David in 46-letna Victoria, ki sta se poročila julija 1999, imata poleg Romea še 21-letnega Brooklyna, 15-letnega Cruza in devetletno hčerko Harper. Pred dnevi je Victoria presenetila svoje sledilce, ko je objavila fotografijo, ki jo je verjetno posnela na enem od romantičnih zmenkov z Davidom. Na fotografiji ji je njen mož pritisnil nežen poljub, medtem ko se njegova žena, oblečena v rožnato poletno obleko, stiska k njemu. Eden od njenih oboževalcev je fotografijo komentiral: "Moj najljubši par vseh časov." "Resnična ljubezen," je zapisal nekdo drug, medtem ko je tretja oseba komentirala njeno izbiro obleke: "Ta barva ti zelo pristaja!" Ker je vedela, da bo fotografija pritegnila veliko zanimanja, jo je izkoristila še za promocijske namene. Zraven je namreč zapisala, da je velika ljubiteljica sončnih očal, zato je oblikovala svojo kolekcijo očal. Ene od njih pa je imela tudi na sebi. icon-expand Victoria in David Beckham FOTO: Profimedia