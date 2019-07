'Za zavrnitev sem potrebovala veliko poguma'

K legendarni skupini Spice Girls se, kljub razprodanim koncertom, nekdanja članica Victoria Beckham ne bo vrnila. Za tuje medije je povedala, da je morala zbrati veliko poguma, da je zavrnila sodelovanje s skupino, vendar se zdaj posveča drugim stvarem.

Po daljši upokojitvi se je skupina Spice Girls vrnila na odre. V devetdesetih letih so iz odra na oder prenašale sporočilo 'moč deklet' (girl power op. p.), sedaj pa so ga razširile na 'dobordošle vse starosti, vse rase, vse spolne identitete, vse države, vse spolne orientacije, vse religije in vsa prepričanja'. Tega sporočila pa jim tokrat ne pomaga prenašati Victoria Beckham, ki je za tuje medije povedala, da je za besedo 'ne' potrebovala veliko poguma.

Koncert skupine Spice Girls brez Victorie Beckham FOTO: Profimedia

Pojasnila je, da je morala zbrati veliko poguma, da ni šla na turnejo, in dodala, da je vedno težko sprejeti, ko nekdo reče: "Veš kaj, ne bom šla, ker so stvari zdaj drugačne, kot pa so bile včasih. Zdaj je čas, da se osredotočim na družino in moje podjetje." Čeprav je članica skupine Mel B javno izrazila razočaranje nad Victorio, se ta še vedno ne namerava vrniti.

Victoria Beckham je potrebovala veliko poguma, da je zavrnila sodelovanje s skupino Spice Girls. FOTO: Profimedia

Prvi koncert delno okrnjene, a ponovno združene skupine v Dublinu pa ni dosegel pričakovanj množice, saj se je kar nekaj oboževalcev pritožilo nad katastrofalnim ozvočenjem. Nekateri so zahtevali celo vračilo denarja. Nekdanja 'Posh spajsica' pa je medtem daleč od težav legendarne skupine praznovala že 20. obletnico poroke z možem Davidom Beckhamom. Za to priložnost jo je nekdanji nogometaš presenetil z zasebnim ogledom Versajske palače v Franciji in ji tako uresničil dolgoletne sanje.