Victoria zaradi Davidovih besed neutolažljivo jokala

Ko je glasno razmišljal o devetnajstletnem zakonu z Victorio, ni naredil nič dobrega za svoj zakon, ko je ocenil, da je "hard work", kar je po svoje huje od "trdega dela". Oxfordski angleško-angleški slovar to frazo razlaga kot "veliko napora ali vzdržljivosti", kot prvi primer pa navaja: za uspeh v poslu je potrebno veliko napora in vzdržljivosti.

Davida Beckhama, nekdanjega genialnega nogometnega igralca, ki ga je žena Victoria spremenila v globalno blagovno znamko in manekena, ni še nihče obtožil, da je izjemno bister ali razgledan. Nekoč je bolj malo govoril, tudi zaradi visokega dekliškega glasu, in raje vsem ponujal lepe nasmehe, vedno nove pričeske in tetovaže, zadnja leta pa rad javno govori in nastopa. Med drugim kot nogometna "avtoriteta" in dobrodelnež.

David Beckham je v zelo iskrenem intervjuju prvič razkril tudi to, kaj najbolj obžaluje v dosedanjih 43 letih življenja in da je njegov zakon z Victorio "hard work".

Bogata zakonca Beckham sta se poročila leta 1999. Velikokrat sta se morala braniti govoric, da sta na robu ločitve. Prvi od njunih treh sinov, ki so zdaj stari 19, 16 in 13 let, se je rodil štiri mesece pred poroko. Imata tudi sedemletno hčerko Harper. Velika družina je dopotovala v Avstralijo, kjer ima David posebno vlogo na športnih igrah vojaških invalidov Invictus, ki se jih je pred nekaj leti domislil princ Harry, Davidov dober znanec, če ne kar prijatelj. David je bil kot vedno nasmejan, Victoria pa mrka. Je bila mrka kot vedno ali bolj kot vedno? In kaj je David odgovoril na vprašanje, kaj od tega, kar je naredil v življenju, najbolj obžaluje? Na svojo srečo nič povezanega z Victorio. To je bila ena od tradicionalnih afriških pričesk, ki si jo je leta 2003 zavestno omislil za srečanje z legendarnim afriškim državnikomNelsonom Mandelo, ki ga je imel, kot pravi, za enega od največjih in najbolj navdihujočih ljudi.