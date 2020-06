Victoria zaslužila milijon evrov s turnejo Spice Girls, na kateri je ni bilo

Čeprav ni sodelovala s svojimi nekdanjimi članicami in se je odpovedala glasbeni karieri, ji še vedno pripada petina zaslužka, ne glede na vložen trud in delo. Dobiček je seštevek dobička od prodanih vstopnic in prodanih izdelkov z njihovimi podobami.

Victoria, Geri, Emma, Mel B in Mel C so direktorice podjetja Spice Girls Limited, ki prodaja izdelke z njihovimi podobami in logom. "Ironija je, da se želi Victoria čim bolj oddaljiti od podobe spajsice in želi biti prepoznavna samo kot modna oblikovalka. A vseeno so Spice Girls spet postale velik del njenega zaslužka. Dekleta so za ta zaslužek delale zelo veliko,"je povedal neimenovani vir britanskemu tabloidnemu mediju.