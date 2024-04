Victoria na Davidovem hrbtu zapustila zvezdniško obarvano zabavo za abrahama

V Londonu se je zbrala zvezdniška smetana, da bi obeležila 50. rojstni dan Victorie Beckham . Svečana zabave se je odvila v znanem londonskem klubu, pred katerim je kar mrgolelo fotografov in oboževalcev, ki so želeli vsaj za trenutek ujeti številne slavne obraze.

Na zabavi so bili poleg njenega soproga Davida in vseh štirih otrok tudi vse članice zasedbe Spice Girls. Z njimi je Victoria tudi zapela in zaplesala na pesem Stop, vse skupaj pa je v objektiv ujel njen soprog.

Na zabavi so sicer bili tudi igralka in njena dobra prijateljica Eva Longoria, glasbenik Marc Anthony s soprogo, manekenko Nadio Ferreira in hollywoodski zvezdnik Tom Cruise. Manjkali niso niti zakonca manekenka Rosie Huntington-Whiteley in igralec Jason Statham, mojstrica ličenja Charlotte Tilbury in zakonca kuharski mojster Gordon in voditeljica Tana Ramsay. Zabave so se sicer udeležili tudi drugi sorodniki in prijatelji.