Victoria Beckham ob podpisu pogodbe skupine pregloboko pogledala v kozarec

Čeprav Victoria Beckham v javnosti ni nikoli veljala za najbolj 'divjo' članico skupine Spice Girls, je tudi ona imela trenutke, ko se je spustila z vajeti. Eden izmed teh dni je bil tudi tisti, ko so članice skupine leta 1995 podpisale prvo pogodbo z glasbeno založbo Virgin Records, več podrobnosti pa je razkrila Mel C, ki je dejala, da je bila Posh Spice tistega dne prava nadloga tudi za taksista.

48-letna Sporty Spice je dejala, da je bila Victoria na poti na večerjo tako pijana, da je skozi okno taksija vrgla svoje spodnje hlačke, manager skupine Simon Fuller pa je moral taksistu plačati dodatnih 60 evrov, s katerimi je povrnil škodo in se opravičil za njeno neprimerno obnašanje. Mel C je dogodek opisala tudi v avtobiografski knjigi, ki nosi naslov Who I Am, kjer je dodala, da je Victoria pozneje v eni izmed londonskih restavracij zaspala na večerji. "Do takrat, ko smo prispeli do restavracije, je bil taksi v precej slabem stanju, penina in rože pa so bili povsod. Victorijine spodnjice so v nekem trenutku poletele skozi okno," je zapisala.

"Prišli smo v neko fino restavracijo, smrdeli smo po cigaretah in alkoholu ter zasedli eno izmed miz. Ostali gosti restavracije nad našim prihodom niso bili navdušeni, Victoria pa je bila že tako pijana, da je skorajda zaspala z obrazom v svoji večerji in še vedno je bila brez spodnjih hlačk!" je še razkrila Mel C. To pa ni edina z Victorio povezana zgodba, ki jo je delila. 48-letna žena Davida Beckhama naj bi bila skorajda kriva za to, da bi se morala Mel C posloviti od skupine, ko so se dekleta leto pozneje udeležila podelitve nagrad brit. Sedele so ob Lennyju Kravitzu, pile penino in uživale ob nastopih. "Vsi smo popili nekaj penine, zato smo bili vsi malce opiti, ko se je zgodil manjši incident. V moji glavi ni šlo za veliko stvar, ko sem Victorii na bolj grob način rekla, naj se umakne, in ni bilo mišljeno kot nekaj slabega ali agresivnega," je zapisala.