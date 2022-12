Victorio Beckham na službeni zabavi spremljali otroci

Modni oblikovalki Victorii Beckham so se na praznični zabavi, ki jo je priredila za zaposlene v njenem podjetju Victoria Beckham Beauty, pridružili njeni trije otroci. Najstarejšega, Brooklyna, in moža Davida pa očitno ni bilo med njimi. Ponosna mama je fotografijo z zabave delila na svojem Instagramu. Družina Beckham je sicer zelo močno povezana, pogosto se tudi podpirajo na najbolj pomembnih dogodkih.

Victoria Beckham je nedavno pripravila praznično zabavo za zaposlene v svojem podjetju Victoria Beckham Beauty. Na praznovanju so se ji poleg zaposlenih pridružili tudi njeni trije otroci. Fotografijo z 11-letno Harper, 17-letnim Cruzom in 20-letnim Romeom je ponosna mama delila na svojem Instagramu. Poleg omenjene fotografije je objavila še eno, na kateri je sama s svojo hčerjo, ob objavi pa je zapisala, da pošiljajo poljubčke iz ulice Dover in označila vse svoje otroke. "Rada vas imam," je še zapisala.

48-letna podjetnica je bila oblečena v vijolčen pulover in rjavo krilo s stransko razpoko. Romeo se je z mamo uskladil tako, da je oblekel vijolično trenirko, Cruz pa se je odločil za rjavo jakno in črne hlače. Harper je bila oblečena v črno obleko in športne copate. Mati štirih otrok je bila po nasmehu sodeč zelo vesela, da so se ji otroci pridružili na posebnem prazničnem večeru. Na zabavi sta sicer manjkala najstarejši sin, 23-letni Brooklyn, in njen mož David Beckham, ki se zaradi svetovnega prvenstva v nogometu še vedno mudi v Katarju.

