Victorio Beckham na tednu mode v Parizu podprli družina in prijatelji

Victoria Beckham je na tednu mode v Parizu predstavila svojo novo kolekcijo oblačil. Pomembnega dogodka se je udeležila s svojo družino, podpret pa so jo prišli tudi prijatelji in znane osebnosti. Modna oblikovalka se je vsem, ki so ji stali ob strani, zahvalila z objavo na Instagramu, kamor je med drugim zapisala, da jih ima rada.

Victoria Beckham je v Pariz prišla z zvezdniškim spremstvom svoje družine. Oblikovalka je na modni reviji predstavila svojo novo kolekcijo. Na pomembnem dogodku ji je ob strani stala družina, mož David Beckham, otroci in njeni snahi. V prvi vrsti so gledalci opazili njenega soproga Davida in hčerko Harper Beckham, pa tudi Romea Beckhama s punco Kim Turnbull in Cruza Beckhama z dekletom Jackie Apostel. Odsotna sta bila samo Brooklyn Peltz-Beckham in njegova žena Nicola.

Petdesetletnica se je vsem, ki so ji stali ob strani, zahvalila tudi na družbenem omrežju, kjer je objavila dve fotografiji in pripisala: "Tako zelo vas imam rada ... Hvala vsem, da ste me prišli podpret." Victoria je bila oblečena v črno majico z ovratnikom, ki jo je kombinirala s črnimi hlačami z visokim pasom, videz pa je poudarila s koničastimi belimi petami in črnimi sončnimi očali. Njen mož je nosil črno moško obleko, belo srajco in temno kravato. Harper je nosila rjavo obleko blagovne znamke svoje mame, skupaj z ujemajočo se mini torbico in belimi natikači. Izbranka Cruza je nosila podoben kroj obleke v mornarsko modri barvi, skupaj s črnimi petami s platformo in črno mini torbico, medtem ko je bil Cruz oblečen v karamelno rjavo obleko s črtami, svetlo modro srajco in svetleče črne čevlje s peto.

