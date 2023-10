Victorio Beckham ob Davidovi aferi tolažila žena Wayna Rooneyja

Nedavno predstavljena dokumentarna serija Beckham razkriva vedno nove in nove podrobnosti iz življenja slavne družine. Tako je med drugim v njej Victoria prvič spregovorila o Davidovi domnevni aferi z asistentko Rebecco Loos iz leta 2004 in priznala, da je bilo to zanjo eno najbolj nesrečnih obdobij v življenju. Ob težkih trenutkih je potrebovala nekoga, ki jo je razumel in ji ponudil ramo, na kateri se je lahko zjokala. Našla jo je v Coleen Rooney .

Ženi nogometašev se še danes dobro razumeta, Coleen je bila zraven tudi na snemanju serije. Čeprav Beckham in Rooney nista nikoli skupaj igrala v klubu, sta se Victoria in 37-letnica zbližali, ko sta skupaj navijali za angleško reprezentanco na svetovnem in evropskem prvenstvu. Danes so njihove zveze sicer ene najdlje trajajočih v svetu nogometa, tako Victoria in David kot tudi Wayne in Coleen pa so v zakonu kar štirikrat okusili čare starševstva. Beckhamovo družino sestavljajo 24-letni Brooklyn, 21-letni Cruz, 18-letni Romeo in 12-letna Harper Seven, Rooneyjevo 'dinastijo' pa so dopolnili štirje fantje, 13-letni Kai, 10-letni Klay, 7-letni Kit in 5-letni Cass.