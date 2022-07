Victorio Beckham voditelj v oddaji po prvem porodu prisilil v tehtanje

Victoria Beckham se spominja neprijetnega trenutka, ko jo je v britanski oddaji TFI Friday maja 1999 voditelj nagovoril, naj stopi na tehtnico in tako dokaže, da je izredno vitka. To se je zgodilo samo dva meseca po tem, ko se je s soprogom Davidom Beckhamom razveselila prvorojenca Brooklyna.

O spornem gostovanju v pogovornem šovu je spregovorila za avstralski Vogue. ''Pojavila sem se v TV-oddaji s Chrisom Evansom, ravno sem rodila Brooklyna in po porodu ogromno shujšala,'' je pojasnila modna oblikovalka. ''Podobno se je po porodu zgodilo tudi moji mami. To ne pomeni, da imam motnje hranjenja. On pa me je prisilil v to, da sem stopila na tehtnico in se stehtala v oddaji,'' je dodala.