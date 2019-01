Toda ko je prišel v Pariz na predstavitev nove modne kolekcije, so se mnogi vprašali, kdo mu je dovolil, da je stopil takšen iz hiše. Kajti zavit v nekakšen velikanski šal, ki je deloval kot del njegovega prav tako velikega plašča, je mnoge spominjal na lik iz Vojne zvezd: "Rekli so, da Jedijev ni več ... Zmotili so se ..." je bil le en od komentarjev na Twitterju.

Zaradi neurejenih las, blede polti in utrujenega obraza pa so ga nekateri označili za morilca: "Videti si kot moten morilec." Nekdo pa je njegov videz primerjal z liki iz znane Hugojeve mojstrovine Nesrečniki: "Priznam, nisem ravno modni poznavalec, tako da naj mi nekdo razloži, zakaj je Robert Pattinson videti kot lik iz Nesrečnikov?"

So pa bili nekateri vseeno bolj pozitivni in dejali, da bo zaradi svojega videza zagotovo dobil vlogo Sherlocka Holmesa: "Vsi pljuvajo po Robertu zaradi njegove obleke, ampak jaz ga zdaj vidim kot naslednjega Sherlocka Holmesa, in to ni šala."