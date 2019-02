Videz pevkinega očeta pritegnil največ pozornosti

Dua Lipa, pevka kosovskih korenin, je od leta 2016 do danes prejela številne laskave glasbene nagrade, kot so: nagrada za največkrat predvajano skladbo (One Kiss s Calvinom Harrisom) leta 2018, nagrado za najboljšo influencerko in zvezdnico YouTube-ove kampanje leta 2017, najboljšo novo glasbeno izvajalko leta 2017 in leta 2019, nagrado za najboljšo mednarodno pesem leta (New Rules) leta 2018, nagrado za najboljši plesni album leta 2019, nagrado za najboljšo britansko skladbo leta 2019, nagrado za najboljšo britansko glasbeno izvajalko leta 2018 in mnoge druge, deležna pa je bila tudi številnih nominacij.