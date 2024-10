Vidno čustven odziv Kathy Bates ob ponovnem ogledu zahvalnega govora

Kar 33 let je oskarjevka Kathy Bates verjela, da se je med zahvalnim govorom na najpomembnejšo noč v svojem življenju pozabila zahvaliti ključni osebi. Vse to se je spremenilo sedaj, ko si je v sklopu intervjuja ponovno ogledala podelitev kipca za najboljšo igralko in spoznala, da se je le tudi javno zahvalila mami, ki je nekaj let kasneje umrla.