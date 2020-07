Vidno shujšana Jessica Simpson oblekla 14 let stare kavbojke

Jessica Simpson je dopolnila 40. let. Tik pred rojstnim dnevom se je oglasila na družbenih omrežjih in se dokončno poslovila od tridesetih. To je naredila v velikem slogu, saj je nase spravila 14 let stare kavbojke, ki ji po mnenju oboževalcev odlično pristajajo.

"Te stare kavbojke znamke True Religion imam v svoji omari že 14 let (ne pretiravam!). Ugotovila sem, da, odkar sem v zadnjih 30-ih, da jim dam še eno priložnost in dobrodošla štiridesetica. Leto te je spoznati,"je zapisala pod selfi, ki ga je posnela pred ogledalom, svoj videz pa je dopolnila s črnim in temno vijoličastim puloverjem s kapuco. Na račun svojega videza je dobila kar nekaj pohval. Nekdo je v komentar zapisal, da je videti kot 15-letnica.

Po tretjem porodu je poiskala pomoč pri trenerju Harleyju Pasternaku, ker je bila odločena, da zdravje in dobro počutje postaneta njeni prioriteti. Po enem letu, odkar se je odločila za spremembo, je izgubila skoraj 50 kilogramov.