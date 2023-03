Viktorijini angelčki se po štirih letih vračajo na modno brv.

Viktorijini angelčki se vračajo. Tuji mediji poročajo, da se po štirih letih premora in pretresov znotraj znamke na modno brv znova vrača žensko perilo modne hiše Victoria's Secret. Timothy Johnson , finančni direktor znamke, je ob novici o povratku poudaril, da se bo modni šov vrnil v novi preobleki, s katero bodo pokazali nov, svež obraz modne hiše. "Kot smo že povedali, naša nova projekcija blagovne znamke in poslanstvo bosta še naprej naše vodilno načelo," je pojasnil in namignil, da bo že kmalu znanih več informacij.

V času gibanja #MeToo, ko so na plano prišle podrobnosti o krivičnem ravnanju z modeli, je Victoria's Secret doživela hud padec v prodaji in posledično zaprtje številnih trgovin ter odpoved televizijskega modnega spektakla, ki je pred male ekrane vsako leto privabil na milijone gledalcev.

Spomnimo, nekdaj nadvse priljubljena znamka perila, kopalk in spalnega programa se je pred nekaj leti znašla v vrtincu kontroverznih izjav. Edward Razek , ameriški poslovnež in marketinški vodja znamke, je namreč na vprašanja, zakaj na modni reviji ni prisotnih modelov z večjimi konfekcijskimi številkami in transspolnih modelov, odgovoril, da ljudem skuša prodati fantazijo, s tem pa namignil, da prej omenjeni skupini ljudi tega ne moreta ponuditi.

Modna revija znamke Victoria's Secret se je pričela leta 1997, tekom let pa so se po brvi sprehodili super modeli, kot so Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Heidi Klum, Tyra Banks, Miranda Kerr, Gisele Bündchen, Adriana Lima, Karlie Kloss, Gigi Hadid in Kendall Jenner ter številni drugi.

Modeli pa niso bili edini, ki so zabavali gledalce, saj so za glasbene poslastice vsako leto poskrbele največje glasbene zvezde tistega časa. Angelčki so se med drugim sprehodili ob ritmih Lady Gaga, Jay Z-ja in Kanyeja Westa, Bruna Marsa, Justina Bieberja, Nicki Minaj ter Taylor Swift.