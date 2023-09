Viktorijine skrivnosti, kot jih še ne poznamo: Zdaj slavimo ženske

Že štiri leta je od zadnje Viktorijine skrivnosti, ki so jo na modnih brveh razkrivali Viktorijini angeli. Konec septembra se slovita modna revija vrača, in sicer s prenovljenim konceptom, vključevanjem različnosti, podiranjem telesnih norm in opolnomočenjem žensk. Pri tej misiji pa jim pomagajo ikone modnega sveta.

Na modne brvi se po štirih letih vračajo svetovno znane manekenke, Viktorijini angeli, ki bodo znova razkrivale skrivnosti blagovne znamke Victoria's Secret. Vrnitev v modni svet bo posebna tudi zato, ker bodo tokrat sledili nekoliko drugačnemu konceptu, kot smo ga bili vajeni do sedaj. Pri misiji vključevanja različnosti, podiranju telesnih norm in opolnomočenju žensk pomagata tudi Adriana Lima in Naomi Campbell.

icon-expand Adriana Lima in Naomi Campbell pomagata pri novi misiji slovite modne znamke Victoria's Secret. FOTO: Profimedia

"Tu je veliko deklet, s katerimi smo sodelovali v preteklih letih. Čudovito je videti toliko edinstvenih in lepih žensk. Vsaka posebej spreminja modno industrijo. In to vsaka na svoj način. Moj motiv za sodelovanje sta hčerki, ki želita postati manekenki. Zdaj znamke, kot so Victoria's Secret in druge, sprejemajo in slavijo ženske v različnih življenjskih obdobjih," je povedala Adriana.