Vila zakoncev Beckham postala tarča vlomilcev

Na seznamu nujnih opravil zakoncev Beckham se je znašlo povečanje varnosti njunega doma. Njuno sedem milijonov vredno vilo v Oxfordshiru so si namreč želeli podrobneje 'ogledati' vlomilci, a so jim načrte prekrižali mimoidoči.

Po poročanju tujih medijev so nadzorne kamere v Oxfordshiru, točneje Great Tewu, posnele poskus vloma v skoraj sedem milijonov evrov vredno počitniško vilo zakoncev Davida in Victorie Beckham. Družina se je v času napada nahajala na poti v Sydney na Invictus games, katerih ustanovitelj je princ Harry. Spomnimo, Beckhamova sta bila tudi povabljenca na kraljevi poroki 19. maja letos, ko sta si Meghan in Harry obljubila večno zvestobo.

Upokojeni nogometaš David Beckham FOTO: Profimedia

Kamere so na posesti upokojenega nogometaša in modne ikone uspele posneti tri zamaskirane moške – eden od njih je nosil podkapo oziroma masko, ki mu je prekrivala cel obraz, razen očesnega predela. Vlom bi skoraj tudi uspešno izvedli, a so jih pri tem zmotili naključni mimoidoči, ki so videli, da se na posesti dogaja nekaj nenavadnega. Ko so pristopili bližje, so vsiljivce uspeli pregnati.

Modna ikona Victoria Beckham FOTO: Profimedia