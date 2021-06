Vin Diesel o sporu z Dwaynom Johnsonom: Kot producent sem bil do njega zahteven

Vin Diesel in Dwayne 'The Rock' Johnson sta leta 2011 skupaj zaigrala v petem delu franšize Hitri in drzni , njuno sovraštvo s platna pa se je preneslo tudi v realno življenje. Igralca, ki sta zaigrala v vlogi Dominica Toretta in Luka Hobbsa , sta se namreč na snemanju sporekla, njun nesporazum pa se je nadaljeval v javno blatenje, potem ko je Dwayne na družbenem omrežju kritiziral anonimnega igralca. Njegovi oboževalci so kasneje ugotovili, da gre za Vina Diesla.

V intervjuju za tuj medij se je Vin odzval na soigralčeve obtožbe. Pojasnil je, da je do deljenih mnenj in nesporazumov prišlo zato, ker je bil na snemanju kot producent zahteven. Po njegovem je imel Dwayne z igranjem Luka Hobbsa težko nalogo, saj je poosebljal lik, zadolžen za ustavitev Dominica in njegove avtomobilske tolpe. Dejal je, da se je kot producent filma skupaj z drugimi odločil, da bodo za vlogo najeli Dwayna, ki ga gledalci povezujejo z rokoborbo, in "tako prisilil kinematografski svet in člane občinstva, da na njegov lik gledajo kot na nekoga, ki ga ne poznajo". Meni, da so cilj dosegli, a je bilo za to treba vložiti veliko truda, ki je včasih s strani producentov potreboval 'trdo roko': "To je nekaj, na kar sem ponosen, na to estetiko. To je zahtevalo veliko dela. Ko sem včasih prišel tja, sem moral pokazati veliko 'grobe ljubezni'." Pojasnil je, da je za filme, ki jih producira, pripravljen narediti vse, za to, da igralci dosežejo želen nastop.

Vin in Dwayne sta kljub temu, da se na snemanju nista dobro razumela, kasneje sodelovala še pri šestem, sedmem in osmem filmu priljubljene franšize. Leta 2016 je Dwayne v kasneje izbrisani objavi zapisal svojo izkušnjo s snemanja, ki se je nanašala na Vina: "Nekateri se obnašajo kot moški in pravi profesionalci, drugi pa ne. Slednji so preveč prestrašeni, da bi to popravili." Vin soigralcu za njegove besede ni zameril, saj meni, da sta si kljub nekaterim nenaklonjenostim na nek čuden način zelo blizu. "Mislim, da so nekatere stvari morda preveč napihnjene. Mislim, da to ni bil njegov namen. Vem, da ceni moje marljivo delo v tej franšizi. V moji hiši je stric Dwayne. Sva dve alfi in biti alfa je včasih lahko boleče," je dejal.