Vin Diesel ob rojstnem dnevu Paula Walkerja: Pogrešam te

Pokojni igralec Paul Walker , ki je najbolj znan po svoji vlogi v franšizi filmov Hitri in drzni , bi pred dnevi praznoval svoj 48. rojstni dan. Ob tej priložnosti se ga je z objavo na družbenem omrežju najprej spomnila hči Meadow , sedaj pa se mu je poklonil tudi prijatelj in soigralec Vin Diesel .

"Toliko vsega ti imam za povedati. Po navadi bi ti dejal, da ne bi verjel, kako sem preživel tvoj rojstni dan, vendar vem, da si bil z menoj, ker se je dobro izšlo. Pogrešam te. Vedno," je ob skupni fotografiji zapisal 54-letnik.

Sledilci so objavo komentirali z jokajočimi emojiji in srčki. Paul Walker je novembra 2013 umrl v prometni nesreči. Vračal se je z dogodka, ki ga je organizirala njegova dobrodelna organizacija, ko se je avtomobil, v katerem je na sopotnikovem sedežu sedel Walker, zaletel in zagorel. Vzrok nesreče naj bi bila prevelika hitrost.