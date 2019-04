Vin Diesel razkril ime novega soigralca v filmu Hitri in drzni 9

Cena se poleg bogatih izkušenj iz sveta rokoborbe ponaša tudi z igralskim znanjem, do sedaj pa je zaigral v številnih filmih, kot so Marinec, Transformerji: Bumblebee, Razuzdanka in mnogih drugih. Tuje mu niso ne komične ne akcijske vloge, zdaj pa ga bomo lahko videli tudi v 'najhitrejšem in najbolj drznem' filmu vseh časov, katerega prvi del je na velika platna prišel leta 2001.