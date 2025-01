Vin Diesel s pozdravom The Rocku nasmejal zvezdnike v dvorani

OGLAS

Tudi zvezdniki znajo poskrbeti za šale na svoj račun in to celo pred polno dvorano obiskovalcev na podelitvi zlatih globusov. Zbrane s svojimi komičnimi vložki letos namreč ni zabavala le voditeljica Nikki Glaser, temveč se je zgodilo več naključnih situacij, ki so nasmejale občinstvo. Za enega takšnih trenutkov je poskrbel igralec Vin Diesel.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Zvezdnik filmov Hitri in drzni je na dogodku nastopil v vlogi podeljevalca zlatega kipca v kategoriji izjemni dosežek v filmski blagajni, v kateri je slavil muzikal Žlehtnoba. Še pred uradno izročitvijo nagrade je takoj ob prihodu na oder v množici zbranih opazil svojega nekdanjega soigralca Dwayna Johnsona. Ko je stopil pred mikrofon, ga je pozdravil in se kislo nasmehnil, s čimer je nasmejal vse zbrane na dogodku. Posnetek zabavnega dogodka nekdanjih rivalov je seveda takoj preplavil splet in številni so se zabavali ob ogledu srečanja nekoč močno sprtih zvezdnikov.

Vin Diesel in Dwayne Johnson - The Rock v enem od filmov priljubljene franšize FOTO: Profimedia icon-expand