Vin Diesel se je poklonil svoji 'prvi ljubezni' Riti Moreno

V New Yorku so slavili življenje in dosežke igralke Rite Moreno. Poklonili so se ji številni slavni, velik pečat pa je s svojim govorom pustil igralec Vin Diesel, ki jo je označil za svojo prvo ljubezen. Zvezdnica je ena izmed redkih prejemnic vseh štirih nagrad, in sicer emmyja, grammyja, oskarja in tonyja. Ta EGOT naziv si deli z zgolj 18 ljudmi na svetu, s tistimi, ki so dosegli skoraj nemogoče, prejeli kipec štirih nagrad, za katere številni garajo in o njih sanjajo.

Čez lužo so slavili desetletja dolgo kariero Rite Moreno. 92-letna igralka se je pred dnevi pojavila v dvorani Edison Ballroom v New Yorku na gala prireditvi skupine WNET Group 2024, kjer je s srčnim govorom presenetil Vin Diesel, ki je proslavil legendarno igralsko kariero svoje filmske babice in prve uradne simpatije. 56-letni igralec je z iskrenim govorom na odru jasno povedal, da je tam, da podpre Rito, ki je upodobila "Abuelito", babico Dieselovega dolgoletnega lika Dominica Toretta v filmu Hitri in drzni.

Rita Moreno in Vin Diesel

"Moje sanje kot otrok, ko sem odraščal tukaj v New Yorku ... moja prva simpatija ... je bila Rita," je začel. Njeni vlogi v The Electric Company je pripisal zasluge za pomoč njemu in drugim Newyorčanom v njegovi soseščini pri učenju branja. Izobraževalna otroška televizijska serija se je predvajala med letoma 1971 in 1977. Nato se je spomnil trenutka popolnega kroga, ko je iskal igralko, ki bi igrala Abuelito v najnovejšem filmu franšize Hitri in drzni. "Imel sem neverjeten privilegij, da sem spoznal enega od svojih idolov in od tistega trenutka sem mislil, da je edini človek na svetu, ki bi lahko odigrala najpomembnejšo vlogo pri Domu Torettu, prav ona, Rita Moreno." Pohvalil je igralko, ker mu je kot otroku pomagala spoznati, da lahko nekdo, ki je običajen človek kot on, postane slaven igralec, saj mu je vlivala samozavest, s katero je sledil svojim sanjam. Zvezdnik je z občinstvom delil tudi nepozaben trenutek: "Ko sva z Rito skupaj delala, je enkrat med snemanjem en stavek nastal kar na kraju samem. Zašepetali so ji ga v uho in ona je začela jokati. Rekla je, da je to najlepši stavek, kar jih je slišala v svojem življenju. Kaj zdaj? Kaj narediš s tem, razen,da začneš jokati? Vsi na snemanju so jokali," je priznal.

Rita Moreno na rdeči preprogi pred posebnim dogodkom, njej v čast

"Ne pojaviš se tu le zaradi družine, ampak se pojaviš tudi zaradi ljudi, ki delajo razliko v tem svetu in ki samo s tem, da me povabijo sem, potrdijo moj obstoj. Resno mislim," je dejal igralec. "Nimam oskarja, nimam emmyja, nimam zlatega globusa, nimam tonyja, ampak imam Rito Moreno." Zvezdnica je postala čustvena, ko je slišala Dieselove prijazne besede, in občinstvu je povedala: "Nikoli nisem imela kakršnega koli praznovanja v svojo čast. Da, dobila sem nekaj čudovitih nagrad in naslovov, vendar nikoli nisem imela česa takega."

Igralka pred meseci na podelitvi oskarjev.