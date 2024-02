Vin Diesel spregovoril o nadaljevanju filma Hitri in drzni

Prvič po zanikanju obtožb o spolnem napadu na asistentko je igralec znane franšize filmov Hitri in drzni , Vin Diesel , na svojem profilu na Instagramu objavil, da je končal s prvim sestankom ekipe, ki sodeluje pri nastajanju nadaljevanja filma. Veliki finale oziroma zadnji film Hitri in drzni 11 je napovedan za leto 2025.

Zvezdnik je objavil fotografijo iz snemanja enega od filmov iz franšize. Zapisal je, da je ravno končal sestanek s pisci in celotno ekipo. "Navdušenje za naš veliki finale je zelo veliko," je zapisal. Dodal je, da misli na vse oboževalce in se zahvalil za njihov entuziazem in strast, ki sta gonilna sila kreativnega potovanja ustvarjalcev filma: "Zvestoba naši franšizi in unikaten vpliv na uspeh in razvoj. Hvala, da ste hrbtenica naše sage." Na koncu svoje objave je zapisal še, da veliki finale ni le nek konec, ampak je praznovanje neverjetne družine, ki so jo skupaj zgradili. "Upam, da boste ponosni," je zaključil.