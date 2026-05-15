Vin Diesel v solzah ob hčerki pokojnega Paula Walkerja

Vina Diesla so med govorom ob posebni projekciji filma Hitri in drzni v Cannesu premagala čustva. V ganljivem trenutku večera v čast 25. obletnice ene izmed najuspešnejših filmskih franšiz vseh časov je zvezdnik spregovoril o prijateljstvu in povezanosti. "Oseba, ki mi ni dovolila, da bi sem prišel sam in predstavljal to bratstvo, je Meadow Walker," je dejal igralec in ob tem komaj zadrževal solze.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Igralska zasedba filma Hitri in drzni v Cannesu Profimedia

Igralska zasedba filma Hitri in drzni v Cannesu Profimedia

Igralska zasedba filma Hitri in drzni v družbi Meadow Walker Profimedia

Vin Diesel in Meadow Walker v Cannesu Profimedia

Vin Diesel in Meadow Walker v Cannesu Profimedia

Igralska zasedba filma Hitri in drzni v Cannesu Profimedia

Igralska zasedba filma Hitri in drzni v Cannesu Profimedia













27-letna hči pokojnega Paula Walkerja je bila ena izmed osrednjih obrazov večera. Skupaj z igralsko zasedbo prvega filma Hitri in drzni se je sprehodila po rdeči preprogi, po projekciji pa je tudi sama nagovorila občinstvo. Ekipo ustvarjalcev franšize je opisala kot vir moči po očetovi smrti. Diesel je ob tem dejal, da bi bil njen oče nanjo izjemno ponosen in jo objel, kar je občinstvo pospremilo z bučnim aplavzom.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Paul Walker in Meadow Walker Instagram

Paul Walker s hčerko Meadow Profimedia

Paul Walker s hčerko Meadow Profimedia

Paul Walker s hčerko Meadow Profimedia

Paul Walker in Meadow Walker Instagram









Paul Walker je v franšizi igral vse do svoje tragične smrti leta 2013, ko je v 40. letu starosti umrl v prometni nesreči. Njegova hči je kljub temu ostala tesno povezana z Vinom Dieslom, igralec je namreč tudi njen krstni boter. Franšiza Hitri in drzni bo svojo zgodbo zaključila s filmom Fast Forever, ki naj bi v kinematografe prišel marca 2028.