Vin Diesel v solzah ob hčerki pokojnega Paula Walkerja

Vina Diesla so med govorom ob posebni projekciji filma Hitri in drzni v Cannesu premagala čustva. V ganljivem trenutku večera v čast 25. obletnice ene izmed najuspešnejših filmskih franšiz vseh časov je zvezdnik spregovoril o prijateljstvu in povezanosti. "Oseba, ki mi ni dovolila, da bi sem prišel sam in predstavljal to bratstvo, je Meadow Walker," je dejal igralec in ob tem komaj zadrževal solze.
27-letna hči pokojnega Paula Walkerja je bila ena izmed osrednjih obrazov večera. Skupaj z igralsko zasedbo prvega filma Hitri in drzni se je sprehodila po rdeči preprogi, po projekciji pa je tudi sama nagovorila občinstvo. Ekipo ustvarjalcev franšize je opisala kot vir moči po očetovi smrti. Diesel je ob tem dejal, da bi bil njen oče nanjo izjemno ponosen in jo objel, kar je občinstvo pospremilo z bučnim aplavzom.
Paul Walker je v franšizi igral vse do svoje tragične smrti leta 2013, ko je v 40. letu starosti umrl v prometni nesreči. Njegova hči je kljub temu ostala tesno povezana z Vinom Dieslom, igralec je namreč tudi njen krstni boter. Franšiza Hitri in drzni bo svojo zgodbo zaključila s filmom Fast Forever, ki naj bi v kinematografe prišel marca 2028.
Paul Walker (1973–2013) je bil ameriški igralec, ki je svetovno slavo dosegel predvsem z vlogo Briana O'Connerja v filmski franšizi Hitri in drzni. Poleg igralske kariere je bil znan tudi po svojem humanitarnem delu; leta 2010 je ustanovil organizacijo Reach Out Worldwide, ki nudi pomoč na območjih, ki so jih prizadele naravne nesreče. Njegova nenadna smrt leta 2013 je močno pretresla filmsko industrijo in oboževalce po vsem svetu, zaradi česar je postal trajen simbol franšize, ki je s svojim delom pomembno zaznamovala sodobno akcijsko kinematografijo.
