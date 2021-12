Vin Diesel z ganljivim zapisom obeležil obletnico prijateljeve smrti

V ganljivem sporočilu, s katerim je počastil obletnico Paulove smrti, se je 53-letni zvezdnik filmske franšize Hitri in drzni spomnil na zelo pomemben trenutek v svojem življenju – rojstvo prve hčerke Hanie, in kako mu je Paul Walker dan najboljši možen nasvet.

"Spominjam se tistega dne, ko sva ti in jaz snemala tisti prizor v 4. delu Hitrih in drznih, kjer sva jedla kitajsko hrano in sva imela skupno sceno, ki se je končala tako, da si rekel: 'Letty je od tebe hotela, da prideš domov Dom ...' Ko sva končala s snemanjem tistega dne, si prišel v mojo prikolico in me vprašal, o čem razmišljam? Vedno si vedel, kdaj me kaj muči (smeh). Povedal sem ti, da bom dobil otroka in da ne vem, kaj naj pričakujem v bolnišnici, kamor sem se odpravljal po opravljenem delu," je svoj zapis na Instagramu začel Diesel.

In nadaljeval: "Nikoli ne bom pozabil, kaj si mi povedal ... Rekel si, da mi bo veliko frajerjev reklo, da počakam zunaj porodne sobe, ampak to je narobe. Pojdi tja notri, dejansko prereži popkovino in to bo najboljši dan v tvojem življenju. Seveda si ti govoril iz lastnih izkušenj, saj si že imeli svojega angela (hči Meadow, op. a.)."

"Danes je minilo osem let ... In ne mine dan, da ne bi razmišljal o bratstvu, za katerega sva bila oba blagoslovljena ... Ampak to itak veš." Ob tem je delil črno-belo fotografijo Hanie in Paulove hčerke Meadow s poroke in razkril, da je bila Hania nevestina družica. Spomnimo, da se je Meadow oktobra poročila z izbrancem Louisom Thornton-Allanom, njen boter Vin Diesel pa jo je pospremil do oltarja.