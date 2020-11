Vinar, ki naj bi osvojil Severino, komentiral situacijo: Vse skupaj je smešno

Kot piše portal časopisa Slobodna Dalmacija, je natolcevanje, da naj bi bila Severina sveže zaljubljena v deset let mlajšega vinarja iz okolice Zagreba, zdaj komentiral prav on. Omenjeni portal se je pogovarjal s Tomislavom Voštinićem, ki je povedal:"Joj, neumnosti. Dajte no, sploh me ne sprašujte tega. Vse skupaj je smešno," je povedal 38-letnik in na vprašanje, če Severino sploh pozna osebno, odgovoril: "Vse je okej, no, adijo!"