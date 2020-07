Vince Vaughn priznal, kaj ga je motilo v zvezi z Jennifer Aniston

Jennifer Aniston in Vince Vaughn sta kljub razhodu ostala dobra prijatelja. V intervjujih sta drug za drugega našla zgolj lepe besede. Vince pa je vseeno omenil malenkost, ki ga je cel čas trajanja njune zveze izredno motila. Zvezo sta pričela leto po tem, ko se je Jennifer ločila od igralca Brada Pitta, saj sta takrat skupaj zaigrala v filmu Greva narazen . Romantična komedija je bila tisto, kar je bodoča partnerja povezalo, saj sta v filmu upodobila lika Garyja in Brooke, par, ki se mora odločiti, ali se bosta borila za ljubezen ali pa vendarle šla vsak po svoje.

Po tem, ko sta se zapletla v romantično zvezo, je Vince hitro ugotovil, da so pred njima veliki izzivi, saj Jennifer fotografi sledijo na vsakem koraku. SerijaPrijatelji se je prenehala predvajati dve leti, preden sta se zaljubila, filmski karieri od obeh pa sta bili stabilni in uspešni. Zaradi priljubljenosti Jennifer Aniston si par ni mogel privoščiti niti kančka zasebnosti.''Zame - in mislim, da tako mislijo vsi znani igralci, ki so v zvezah z nekom znanim - je najtežji del, kako se spopasti s paparaci. V tem delu slave nikoli nisem užival,''je povedal filmski zvezdnik.