Vinjen Nicolas Cage uničil legendarno uspešnico Purple Rain

Nicolas Cage se je, kot kažejo posnetki, želel malo poveseliti, zato je zašel v enega od losangeleških barov. Zvezdnik je med veseljačenjem globoko pogledal v kozarec, se opogumil ter stopil pred mikrofon in na karaokah zapel legendarno uspešnico Purple Rain, svetovno znanega pevca Princea . Nekateri uporabniki družbenih omrežij menijo, da še dobro, da pokojni glasbenik ne more videti igralčevega nastopa, ker je ta popolnoma uničil pesem.

55-letni Nicolas Cage pa ima zadnje dni kar nekaj ljubezenskih težav. Potem ko se je po letu dni zveze v Las Vegasu poročil z umetnico ličenja 34-letnoEriko Kolke, je obupal že po štirih dneh. Igralec je priznal, da je bil "preveč pijan", da bi se resno poročil, in vložil zahtevek za razveljavitev zakona. Ona pa od njega zahteva preživnino.

Pred tem pa so mu sicer razpadli kar trije zakoni. Nicolas je bil šest let poročen s Patricio Arquette, z Liso Marie Presley le tri mesece in nazadnje z Alice Kim med letoma 2004 in 2016. Igralec ima 28-letnega sina Westona iz zveze z igralko Christino Fulton.