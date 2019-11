Vinko Šimek: Za vedno sem izgubil dragega prijatelja

Znan je bil tudi po vlogah v serija: Kuda idu divlje svinje, Inspektor Vinko, zaigral pa je tudi v filmih Duga mračna noć, Breza, Protest, Tamburaši, Priča iz Hrvatske in drugih. V začetku devetdesetih je celo dva mandata deloval kot poslanec, vendar je ugotovil, da to ni zanj.

Martin Sagner je umrl v 88. letu starosti. Igralec je zaslovel kot legendarni Dudek v serijiGruntovčani, ki so jo snemali sredi 70. let

"Danes sem žalosten. Za vedno sem izgubil dragega prijatelja. Običajno sva si izmenjala vesele novice, tokrat mu pišem v slovo. Dragi prijatelj Martin, več kot 40 let sva bila iskrena prijatelja. Skupaj sva nastopala, ustvarjala, se smejala, podirala rekorde na turnejah in razprodanih dvoranah. Slovenci smo te vzeli za svojega. Kako tudi ne, saj si, ko sva se spoznala, najprej rekel: 'Govori z menoj slovensko, da se bom tudi jaz naučil tega lepega jezika!' Ljudje so te oboževali in imeli radi. Kolikokrat so ti na nastope prinesli različna darila, tudi živo kokoško, tvojo 'čučkico' iz televizijske serije Gruntovčani. In kako so uživali, ko si jih nagovoril in kako čutno je zvenela violina v tvojih rokah, ko si jim zaigral lepe melodije, pa tudi kakšno slovensko," se je Vinko Šimek na Facebooku poslovil od svojega dobrega prijatelja, s katerim sta posnela veliko pesmi in kaseto, ki je bila prodana v zlati nakladi.

"Tri leta nazaj sva še zadnjič stala skupaj na odru. Bilo je to na Ptujskem festivalu, kjer sva v izboru za Naj vižo desetletja zmagala z najino Mi mejaši smo pajdaši, s tebi tako drago pesmijo, ki je simbolično povezovala dva naroda in najino prijateljstvo. Vprašal si me: Kaj slovenščina nima grdih besed? - Zakaj sprašuješ? - Zato, ker si v vseh teh letih nisva izrekla niti ene grde besede!" je med drugim zapisal Vinko, ki je s pokojnim Martinom ustvaril ogromno spominov, tako poslovnih kot osebnih.

"Vem, kako si bil srečen, ko sta se ti v zrelih letih rodila sinova – Fran in Davor, in srečen, ko sta se poročila in te osrečila s kar tremi vnuki. Tudi sicer sta se najini družini povezovali, saj si bil celo poročna priča mojemu sinu. Ob naših druženjih si večkrat rekel: 'Brez moje skrbne Zorice me že zdavnaj več ne bi bilo!' Dragi Martin, ko sonce življenja zaide, se prižgejo zvezde spominov. In ti so večni. Za vse nas, ki smo te imeli radi in te nikoli ne bomo pozabili," je zaključil ganljiv zapis.