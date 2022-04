Viola Davis ni navdušena nad staranjem: Vse postane širše in večje

Igralka Viola Davis je nedavno gostovala v večerni pogovorni oddaji Jimmyja Kimmela , kjer je spregovorila o svojih težavah s težo, ki se z leti večajo. Ko je voditelj pohvalil njen zelen suknjič, je v šali dejala: "Super, nekdo me je danes oblekel in vesela sem, da mi je prav. Dopolnila sem 56 let in ne vem več, kaj mi pristaja. Takrat te zadene. Vse postane širše in večje, a stvar je v tem: telovadim," se je voditelju potožila zvezdnica.

Viola, ki redno telovadi, da ohranja vitko postavo, je priznala, da se kljub temu razjezi, kadar se tehta. "Stopim na tehtnico. Pogledamo jo, stopim dol. Stopim nazaj gor, stopim dol. Nato iz svojih las vzamem lasnico in jo položim na stran. Vrnem se na tehtnico in do takrat sem že pošteno jezna," je dejala v smehu.

56-letna igralka je priznala, da so njeni pridobljeni kilogrami povezani tudi z novo navado, ki jo je dobila med pandemijo. "Mislim, da je povezano s tistimi velikimi kozarci alkohola, iz katerih sem pila med epidemijo." Jimmy jo je nato vprašal, kako je prenašala pandemijo. "Ni mi bilo všeč. Imela sem spletna druženja s svojimi prijateljicami v srednjih letih. Imele smo 'tekila četrtke' in z ženskimi prijateljicami postaneš nekoliko tekmovalen, zato sem si nadela rdečo šminko, lasuljo in jih poklicala. Po petih minutah sem se spraševala: 'Kaj delam?' Odstranila sem si lasuljo, kapo in začela piti tekilo," se je spominjala.