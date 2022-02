Viola Davis se je poklonila pokojnemu soigralcu Philipu Seymourju Hoffmanu

Čeprav je od smrti igralca Philipa Seymourja Hoffmana preteklo že osem let, se ga tisti, ki so ga kdaj poznali, še vedno spominjajo. Med njimi je tudi igralka Viola David, ki se ga je spomnila z objavo na družbenem omrežju Instagram, kjer je zapisala, da ga še zmeraj pogreša. Zvezdnika sta leta 2008 skupaj zaigrala v filmu Dvom.

Viola Davis se je z objavo na družbenem omrežju poklonila pokojnemu soigralcu Philipu Seymourju Hoffmanu. Od Hoffmanove smrti mineva osem let, zvezdnica pa je ob njegovi fotografiji pripisala: "Pogrešan si. Rada te imam, Philip." Davisova se je Hoffmana spomnila osem let in en dan po njegovi smrti, katere vzrok je bil prevelik odmerek mamil. Star je bil 46 let.

Zvezdnika sta leta 2008 skupaj zaigrala v filmu Dvom, ob njima pa sta v filmu nastopili tudi Meryl Streep in Amy Adams. Čeprav se Hoffman in Davisova v resnici nista niti enkrat pojavila skupaj na ekranu, pa so bili vsi štirje zvezdniki za svoje vloge nominirani za oskarje. Film je režiral John Patrick Shanley.

Hoffmanovo truplo so našli 2. februarja 2014 na tleh v kopalnici njegovega newyorškega stanovanja, oblasti pa so pozneje potrdile, da je bil vzrok smrti prevelik odmerek mamil. "Uničeni smo zaradi izgube našega ljubljenega Phila in s hvaležnostjo sprejemamo ljubezen in podporo, ki nam jo izkazujete. To je tragična in nenadna izguba, zato vas prosimo, da spoštujete našo zasebnost v času žalovanja," je takrat v izjavi za javnost sporočila njegova družina.

V svoji 23-letni karieri je Hoffman postal zelo spoštovan in cenjen igralec, ki je običajno zaigral čudaške in včasih neusmiljene like v filmih, kot so Vroče noči, Magnolija in Preden hudič izve za tvojo smrt. Za glavno vlogo v filmu Capote, kjer je leta 2005 upodobil pisatelja Trumana Capota, je prejel oskarja za najboljšo glavno moško vlogo.